Der Motoryachtclub hat eine große Summe in die Hand genommen, um die Steganlage wieder herzurichten. Weitere Projekte sind in Planung oder bereits umgesetzt.

Der sanierte Bootssteg des Motoryachtclubs Germersheim ist schon seit vergangenem Jahr in Betrieb. Offiziell und „mit großem Bahnhof“ eingeweiht wurde er, coronabedingt, allerdings erst jetzt, am vergangenen Samstag. Begonnen wurde mit der Sanierung der in die Jahre gekommenen, 86 Meter langen Steganlage im Hafenbecken im ersten Halbjahr 2020. Nach dem 30 Meter langen Mittelstück kam ein Jahr später das 14 Meter lange nördliche und danach das 42 Meter lange südliche Teil an die Reihe. Eine Schlosserei fertigte die Metallkonstruktion, die mit Hilfe weiterer Fachfirmen und vieler der rund 110 Clubmitglieder auf zugelassenen – darauf legt der Verein Wert – Kunststoffschwimmkörpern montiert wurde.

Rund 150.000 Euro ließ sich der Motoryachtclub die Sanierung des Stegs nach eigenen Angaben kosten. Der bietet, nun optisch ansprechender, Platz für 25 bis zu achteinhalb Meter lange Sportboote und acht Jetskis. Nach dieser Sanierung stehe mittelfristig noch die einer weiteren, kleineren Steganlage an, hieß es. Insgesamt verfüge der 1966 gegründete Club über drei Steganlagen mit insgesamt 73 Bootsliegeplätzen, darunter 22 Hallenliegeplätze, und die acht Jetskiliegeplätze. Hinzu komme unter anderem das schwimmende Clubhaus mit Restaurant am Südufer.

Kurzfristig, im Oktober schon, sollen 14 Laternen auf dem umzäunten Clubgelände und am Südufer auf programmierbare LED-Leuchten umgestellt werden. Zur Ansiedlung von Insekten und Vögeln sollen unter anderem hochwasserresistente Bäume und Sträucher gepflanzt und Nistkästen installiert werden. Und zur Bekämpfung der Schnakenplage sei bereits ein Kleinbiotop eingerichtet worden mit Larven fressenden Insekten.