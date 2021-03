Die Gemeinschaftshalle in Berg strahlt nach aufwändiger Sanierung zwar in neuem Glanz, „doch die Flachdächer sowohl der Halle als auch des Sozialraum-Anbaus sind undicht“, musste der Erste Beigeordnete Thomas Worst (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekanntgeben.

Beide Dächer wurden 2003 und 2007 saniert, wobei die Arbeiten wohl hinsichtlich Konstruktion und Materialauswahl nicht unbedingt fachmännisch erfolgten. Deshalb werden jetzt nur punktuelle Reparaturen keinesfalls ausreichen um in Zukunft Wassereintritt in den Flachdächern zu verhindern, sagte Worst. Eine komplette Sanierung müsse ins Auge gefasst werden, um vor allem bei Starkregen weitere Wasserschäden zu verhindern. Miriam Kühnel (B90/Grüne), selbst Architektin, wies darauf hin, dass bei den geschilderten Schäden wohl eindeutige Baumängel vorlägen. Deshalb regte sie für die Zukunft an, dass unbedingt rechtzeitig vor Ablauf der Gewährleistungsfrist jeweils eine fachkundige Begehung und Prüfung der Bauten notwendig sei, um Gewährleistungsansprüche erkennen und durchsetzen zu können.