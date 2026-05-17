Der Caritasverband für die Diözese Speyer ruft von 27. Mai bis 6. Juni zu Spenden für die Sucht-Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes auf. Vorsitzender des Kreuzbundes ist der Hagenbacher Alexander Cunow. Der heute 67-Jährige ist seit 37 Jahren trockener Alkoholiker und unterstützt heute andere Betroffene auf diesem Weg. Für sein Engagement wurde er auch schon mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet.

Der gemeinnützige, eingetragene Verein finanziert sich aus Eigenmitteln durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und zweckgebundenen Drittmitteln öffentlicher und kirchlicher Stellen. Der Kreuzbund Speyer bietet in der gesamten Diözese 25 Selbsthilfegruppen an, die sich regelmäßig treffen. Jede Gruppe hat einen festen Ansprechpartner. Insgesamt besuchen rund 200 Menschen die Suchtselbsthilfegruppen des Kreuzbundes.

Sucht-Selbsthilfegruppen wenden sich an Menschen, die ein Suchtproblem haben oder suchtgefährdet sind. Auch wer seinen Suchtmittelkonsum reduzieren oder einstellen möchte, findet hier Unterstützung. Eine weitere Zielgruppe sind Angehörige, die durch die Sucht eines Familienmitglieds belastet sind.

2025 wurden bei der Sommersammlung im Bistum Speyer für „Ferien in der Heimat“ der Caritas rund 11.000 Euro gespendet.

Termin

In Wörth finden dienstags und donnerstags 14-tägig um 19.30 Uhr Treffen im Jugendheim St. Theodard, Mozartstraße 19 statt.