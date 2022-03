Barbara Leisten hat eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet, die in die Ukraine und an geflüchtete Menschen gehen sollen. Am Freitag hat sie bereits zwei Wagenladungen mit Kleidung, Buggy, Kinderbetten, Töpfen und vielen anderen Dingen zum Speyerer Hilfswerk CDH-Stephanus gefahren, das den Weitertransport organisiert. Benötigt werden vor allem Windeln und Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Babysachen, Decken, Bettwäsche und haltbare Lebensmittel. Abstellen kann man die Spenden im Hof der Familie, Bellheimer Straße 6. Barbara Leisten bittet darum, Kleider in reißfeste Säcke und stapelbare Dinge in stabile Kartons zu packen. Eine Sammelstelle des Stephanus-Werks gibt es auch in Schwegenheim, im Gemeindehaus der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde, Im Breiten Pfuhl 3.