Knallgelb und bestens gefüllt – das ist der neue Samenspender, der seit Freitag beim Ottersheimer Bärenlädl hängt. Wachsen sollen Wildblumen und Gräser. Für die Mischung hat Christiane Hilsendegen von der Initiative „Naturoasen Privatgarten“ lange getüftelt. Schließlich muss nicht nur die Zusammensetzung stimmen, die unterschiedlich großen Samen sollten auch problemlos aus dem umgebauten Kaugummiautomaten in die Tüten gelangen.

Etwa 450 Euro hat die Gemeinde für Umbau und Beschriftung des Automaten bezahlt und nun der Initiative zur Betreuung übergeben. 50 Cent kostet eine Füllung, die für etwa zwei Quadratmeter reicht. „Wir haben uns für die Unverpackt-Variante entschieden“, erzählt Hilsendegen. Tüten oder andere Behältnisse können selbst mitgebracht werden oder sind im Bärenlädl von Daniela Bosch zu haben. „Wir experimentieren an weiteren Mischungen“, sagt Hilsendegen. Informationen über die aktuelle Mischung im Samenspender sind am Automaten vermerkt. „Die Automaten sind eine nette Idee, um ein wichtiges Thema an die Leute zu bringen“, findet Hilsendegen.