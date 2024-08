Seit 1565 ist die Kirchweih in Sondernheim Tradition. Vom 17. bis 20. August findet die traditionelle Kerwe in diesem Jahr auf dem Festplatz vor der Tulla-Schule statt. Rund um den dritten Sonntag im August wird auf dem Platz ein buntes Programm geboten. Offizieller Beginn ist am Samstagabend um 18.30 Uhr. Die „Sunnemer Briggewoochbuwe (un’ -mädle!)“ stellen den Kerwebaum, der Schützenverein 1957 Diana schießt einen feurigen Salut und der Fanfarenzug des Musikvereins 1959 Sondernheim sorgt für musikalische Unterhaltung. Im Anschluss wird von der Kulturgemeinde Sondernheim das von der Ottersheimer Brauerei „Bärenbräu“ gestiftete Eröffnungsfreibier ausgeschenkt.

Die Besucher können sich auf Autoskooter und Kinderkarussell, auf Zucker- und Spielwaren sowie auf Los-, Ball- und Pfeilwurfbuden freuen. Natürlich wird es auch an leckeren Speisen und Getränken nicht fehlen. Der FCK-Freundeskreis, VfR 1926 Sondernheim und KJG Sondernheim Förderverein sorgen für Bewirtung. Am „Kerwe“-Sonntag findet um 11 Uhr ein ökumenischer „Kerwe“-Gottesdienst auf dem Festplatz statt. Die evangelische Frauengemeinschaft bietet nach dem Mittagessen ein Kuchenbüfett. Bereits ab 10 und bis 17 Uhr öffnet der Schulgarten seine Tore und es gibt die Gelegenheit, mit Vogel- und Naturkundler Erich Ofer den Garten zu besichtigen. Ab etwa 14 Uhr erwacht der übrige Festplatz zum Leben. Am „Kerwe“-Montag startet der Festbetrieb ab 16.30 Uhr. Zum Ausklang am Dienstag werden die Gäste ab 14 Uhr vom Germersheimer Seniorenorchester unterhalten.