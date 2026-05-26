In die Katholische Kirche ist Ende April eingebrochen worden. Schaden: Mehrere Tausend Euro. Einen ähnlichen Einbruch gab es vor einigen Tagen auch in Knittelsheim.

Die Pfarrgemeinde Hl. Theodard hat jetzt von dem Einbruch in ihrem Kirchenblatt berichtet. Unklar sei bis heute, wie die Unbekannten in die Kirche eingedrungen seien, heißt es dort. Denn von außen seinen an den Türen keine größeren Beschädigungen erkennbar. „Vielleicht haben sie sich einschließen lassen“, vermutet Pfarrer Michael Kolb.

Die Täter haben etliche Verwüstungen hinterlassen. So wurde in der Nähe der Seitentür die Antoniuskasse, in der Geld für die Armen gesammelt wird, aus der Wand gerissen und mitgenommen. „Der Geldbetrag kann aber nicht groß gewesen sein.“ Die Türen zu den beiden Sakristeien, links in die Ministrantenumkleide und rechts in die Hauptsakristei, wurden gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt. Die Hauptsakristei wurde, offenbar bei der Suche nach Geld, verwüstet, die Regale ausgeräumt und Gegenstände auf den Boden geworfen.

Zwei vergoldete Kelche, die bisher für die Feier der Gottesdienste benutzt wurden, haben die Täter mitgenommen, ebenso zwei sogenannte Ziborien, die für die Aufbewahrung der heiligen Hostien verwendet werden. Die Verblendung am Haupttabernakel, die vergoldet und deshalb wertvoll ist, wollten die Täter ablösen, was aber misslungen ist. Dabei wurde aber die Flügeltür so beschädigt, dass der Tabernakel zurzeit nicht geschlossen werden kann und durch eine spezialisierte Firma aus Regensburg wieder hergerichtet werden muss. Ein Ersatz-Tabernakel wurde aus Kuhardt besorgt. Aus der Ministrantensakristei haben die Einbrecher einen schweren, tragbaren Tabernakel aus Metall mitgenommen, in dem sie wohl eine Art Safe vermuteten, der aber leer war.

Auch Hauptportal beschädigt

Es müssen es mehrere Täter gewesen sein, vermutet Pfarrer Kolb. Diese haben die Tür des Hauptportals hinten gewaltsam aufgebrochen und durch diese die entwendeten Gegenstände abtransportiert. Dadurch wurde auch diese beschädigt.

Ohne die noch notwendigen Reparaturen an Türen und Tabernakel, die kostenmäßig noch nicht feststehen, ist von einem Schaden von einigen Tausend Euro auszugehen. Größere Geldmengen waren nicht vorhanden, wenn man von ein wenig Kollektengeld absieht. Für den weiteren liturgischen Betrieb müsse „die ein oder andere Anschaffung (Kelch, Ziborium, Hostienschale) getätigt werden. Inwieweit die Versicherung für diesen Schaden eintritt, ist noch nicht entschieden. Daher bittet die Pfarrei um Spenden.

Spendenkonto

Katholische Kirchenstiftung Rülzheim – VR Bank Südpfalz, IBAN: DE66 5486 2500 0000 035700