Die Karlsruher Schlossgartenbahn kehrt am Samstag, 2. April, noch nicht aus ihrer Winterpause zurück. Aufgrund der schlechten Wetters verschieben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) den angekündigten Saisonstart der Freizeitbahn. Der Wetterbericht hat für Samstag Schneefall bis in tiefe Lagen und Temperaturen um den Gefrierpunkt angekündigt. Die Porsche- und Diesel-Lok der VBK sowie die von einem Subunternehmer betriebene Dampf-Lok „Greif“ bleiben somit vorerst im Lok-Schuppen stehen. Der Start in die neue Saison soll stattdessen am Samstag, 9. April, erfolgen.