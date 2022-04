Wegen der Folgen eines Wasserrohrbruchs kann der Schwimmpark in Bellheim erst am Sonntag, 8. Mai, in die neue Badesaison starten. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Der Schwimmpark ist demnach täglich von 9 bis 19 Uhr, im Juni, Juli und August bis 20 Uhr geöffnet. Zudem könnten in diesen drei Sommermonaten Frühaufsteher dienstags und donnerstags bereits ab 8 Uhr ihre Bahnen ziehen. „Der Badebetrieb ist wieder ohne coronabedingte Einschränkungen möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Saisonkarten können im Rathaus, Schubertstraße 18, erworben werden, und zwar montags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Wer bereits 2020 oder 2021 im Besitz einer Dauerkarte war, kann diese bei Vorliegen gleicher Voraussetzungen, einfach durch Überweisung aufladen. Nähere Informationen finden sich unter www.bellheim.de.