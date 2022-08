Wegen der anhaltend hohen Temperaturen bleibt das Strandbad länger geöffnet als geplant: bis einschließlich Sonntag, 11. September. „Wir verlängern Ihren Urlaub dehäm“, heißt es dazu in einer Meldung der Gemeinde Rülzheim. Falls es auch danach noch nach bestem Badewetter bei hochsommerlichen Temperaturen aussieht, ist demnach eine weitere Öffnungsverlängerung möglich. Der Kiosk beendet allerdings seine Saison bereits am Sonntag, 4. September. Der See ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, der Tretbootverleih ist weiterhin möglich. Tageskarten (Barzahlung an der Kasse) kosten für Erwachsene drei Euro, Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren zahlen zwei Euro, Kinder unter sieben Jahren und Schwerbehinderte haben freien Eintritt.