Ein zunächst verbaler Streit an einer Waschanlage in der Fettweisstraße eskalierte am Montagmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Offenbar hatte sich einer der Streithähne vorgedrängelt, um den Saharasand der vergangenen Woche von seinem Auto zu waschen. Es hatte sich an der Waschstraße bereits eine lange Warteschlange gebildet, als ein 78-jähriger Autofahrer diese umfuhr und sich vor alle anderen drängte. Ein 66-jährige Mann, der in der Reihe wartete, machte ihn darauf aufmerksam, dass alle anderen sich anstellen. Aus dieser Diskussion entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, deren genauer Hergang noch der Klärung bedarf, wie die Polizei mitteilt. Der ältere Mann verletzte sich leicht an der Hand.