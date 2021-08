Die Behörden können nicht stillschweigend Falschfahrer in der Rheindammstraße tolerieren und bis zu den ersten Unfällen warten.

Mag sein, dass die Beschilderung im Kreuzungsbereich an der neuen Baustelle in der Eisenbahnstraße schon am Anfang hätte besser sein können. Falsch oder missverständlich war sie aber nicht. Die beiden Verkehrszeichen, die die Weiterfahrt verbieten, sind eindeutig und jedem Autofahrer bekannt.

Und nach einer Woche dürfte eigentlich jeder Ortskundige gemerkt haben, dass die Polizei nicht bereit ist, quasi stillschweigend Falschfahrer in der Rheindammstraße zu akzeptieren.

Auch die Beschilderung wurde mittlerweile optimiert. Genützt hat das aber nichts. Sollen Polizei und Ordnungsamt jetzt bis zum ersten Frontalzusammenstoß in der Einbahnstraße warten? Oder darauf, dass der erste vertrauensselige Radfahrer über den Haufen gefahren wird? Dann wäre die Zahl der Besserwisser groß.

Wenn – wie von den Behörden angedroht – die Rheindammstraße von der Einbahnstraße zur Sackgasse wird, haben die verwarnungsresistenten Fahrer sich selbst hinein manövriert.