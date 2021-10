Die Steinskulptur vor der Apotheke in der Mozartstraße wurde beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde am vergangenen Wochenende von bislang unbekannten Tätern eine hochwertige Steinskulptur umgeworfen. An der Skulptur ist ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

850 Delikte der Straßenkriminalität erfasst die Statistik der Polizei Germersheim für vergangenes Jahr. Dazu zählen beispielsweise Raubdelikte, Diebstähle aus Fahrzeugen, Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Also auch die Sachbeschädigung vor der Apotheke. In Lustadt gab es 2020 31 Straftaten dieser Art, knapp ein Fünftel davon wurde aufgeklärt.