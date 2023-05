Im Zeitraum von Montag, 15. Mai, 19 Uhr, und Dienstag, 16. Mai, 11 Uhr, haben Unbekannte einen Reifen eines in der Holzgasse in Lustadt abgestellten Wohnmobils beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.