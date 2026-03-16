Die Saatgutbibliothek der Stadtbücherei bittet um Saatgutspenden. Wie die Bücherei mitteilt, benötigt die Einrichtung jetzt im Frühjahr Sämereien, die in der vergangenen Gartensaison gewonnen wurden. Das erklärt sich aus der Funktionsweise einer Saatgutbibliothek: Dort wird Saatgut gesammelt, das kostenlos ausgegeben und zum Aussäen von Pflanzen in Gärten verwendet werden kann. Bei einem gewissen Anteil der Pflanzen wird zugelassen, dass sie Samen produzieren; diese werden gesammelt und zur Saatgutbibliothek zurückgebracht.

Der Zweck einer Saatgutbibliothek ist, die Artenvielfalt insbesondere bei Nutzpflanzen zu erhalten. Im kommerziellen Saatgut-Angebot sind Kreuzungen sehr verbreitet, die kein stabiles Saatgut mehr hervorbringen – aus dem Samen wächst dann entweder keine nutzbringende Pflanze oder eine, die keine nutzbaren Früchte bildet. Bei den Samen, die in der Saatgutbibliothek verwahrt und ausgegeben werden, ist das anders.

Insbesondere der Erhalt und die Verbreitung von alten, regional angepassten Sorten solle gefördert und das Wissen um die Gewinnung von eigenem Saatgut verbreitet werden.

Die Stadtbücherei möchte Saatgutspenden von, wie sie es formuliert, „bewährten alten Sorten“. Eine Pflanze sei samenfest, wenn aus ihrem Saatgut wieder eine gleiche Pflanze nachwachse. Dabei sei zu beachten, dass bestimmte Gemüsesorten genau dazu nicht in der Lage sind, namentlich Kürbisgewächse – Kürbisse, Zucchini, Gurken und Verwandte. Sie sind daher von der Saatgutbibliothek ausgeschlossen.

Kontakt

Fragen zur Saatgutbibliothek beantwortet die Leiterin der Stadtbücherei, Helga Hanik, die erreichbar ist unter Telefon 07271 131 141 oder per E-Mail an helga.hanik@woerth.de.