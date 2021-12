Wegen einer Brückenprüfung zwischen Karlsruhe und Bruchsal kommt es in den Nächten vor Weihnachten und in der zweiten Januarwoche 2022 zu Zugausfällen bei der AVG-Stadtbahnlinie S32. Mit Bussen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Die Brückenprüfung ist von Montag, 20. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, jeweils von 23.50 bis 4.30 Uhr sowie von Sonntag, 9. Januar, bis Freitag, 14. Januar, jeweils zwischen 23.50 und 4.30 Uhr. In diesen Zeiträumen entfallen die Bahnen der S32 zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Bruchsal. Wegen der längeren Fahrzeiten der SEV-Busse verkehrt der letzte Zug zwischen Bruchsal und Menzingen etwa 45 Minuten später.

Info



Der SEV-Fahrplan kann auf der AVG-Homepage unter avg.info heruntergeladen werden.