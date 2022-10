Wegen des Flurbereinigungsverfahrens zum Bau der geplanten Südumgehung soll ein unbefestigter Feldweg zwischen den Gewannen Lützelgrund und Kreuzweg auf Knittelsheimer Gemarkung rekultiviert werden. Dazu müsste jedoch das Verfahrensgebiet erweitert werden, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Nach Auskunft von Ortsbürgermeister Ulrich Christmann hat der Gemeinderat das Thema bei seiner Sitzung am Mittwoch in einen Ausschuss verwiesen. Vor einem Beschluss sollen noch einmal die betroffenen Landwirte gehört werden.

Auf die Frage wie die Stimmung bei den Landwirten hinsichtlich des Flurbereinigungsverfahrens ist, sagte Christmann der RHEINPFALZ, dass man versuchen werde, das Ganze so gut wie möglich zu regeln. Knackpunkte seien möglicherweise eine Anbaufläche für Bio-Produkte an der möglichen Trasse, wegen der von der Umgehung zu erwartenden Emissionen, sowie die Vernetzung der Brunnen. Unklar sei auch noch, ob Knittelsheim, so wie Ottersheim, zwei Brücken für landwirtschaftliche Fahrzeuge über die Straße bekommen wird. Derzeit sei nur eine Brücke geplant, und zwar bei dem Betonweg in Richtung Herxheim.

Es ist geplant, die Bellheimer Südumgehung entlang Knittelsheim und Ottersheim zu verlängern, wo sie auf die Straße nach Offenbach stoßen soll.