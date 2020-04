An ungewohnter Stelle, nämlich in der Schul- und Kulturhalle Ottersheim, trifft sich am Dienstag, 28. April, um 19 Uhr der Gemeinderat Ottersheim. Das zuständige Architektenbüro wird die Kostenberechnung für den zweiten Bauabschnitt der Grundschule Ottersheim-Knittelsheim vorstellen. Zudem wird der weitere digitale Ausbau der Schule, sprich die Anschaffung von Smartboards und Mini-PCs sowie die Vereinfachung der Netzwerkstruktur, diskutiert. Weiter hat der Gemeinderat darüber zu entscheiden, ob die Beiträge für die betreuende Grundschule für den April zurückerstattet werden.

Bis Ende Mai können Stellungnahmen zur geplanten Südumfahrung der Gemeinde Ottersheim bei der SGD Süd eingereicht werden. Die Unterlagen sind im Internet, www.sgdsued.rlp.de-Menü-Service-Öffentlichkeitsbeteiligung/

Bekanntmachungen, einsehbar. Der Gemeinderat wird über mögliche Varianten diskutieren und seine Stellungnahme vorbereiten.

Für das geplante Neubaugebiet nördlich der Waldstraße ist ein Zielabweichungsverfahren notwendig. Die dafür erforderlichen Unterlagen sollen vom Planungsbüro Fischer für zirka 4100 Euro erarbeitet werden. Darüber wird der Gemeinderat ebenso entscheiden wie über einen Antrag der SPD zur Erneuerung der Sitzstämme am Eisweiher sowie die Beleuchtung der Nordseite der Sport- und Kulturhalle mittels Bewegungsmeldern.