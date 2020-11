Ein Exzellenzzentrum für Schilddrüsenerkrankungen soll an der Asklepiosklinik in Germersheim entstehen. Das hat Geschäftsführer Frank Lambert jetzt in einem Fernsehinterview angekündigt.

Der Fachbereich Endokrinologie beschäftigt sich explizit mit Erkrankungen im Bereich der Hormone, häufig sind dabei die Schilddrüse, Nebenschilddrüse oder Nebenniere betroffen. Um die Versorgung von Patienten in diesem Bereich auszubauen, baut die Asklepios Südpfalzklinik in Germersheim derzeit eine eigene Abteilung auf. Diese soll wieder als Exzellenzzentrum zertifiziert werden, kündigte Frank Lambert, Geschäftsführer der Asklepios Südpfalzkliniken, jetzt an. Das Zentrum wird von Peter Matheiowetz, Chefarzt der Inneren Medizin, und dem Chirurgen Eduard Szucsik aufgebaut.