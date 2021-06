In Österreich gibt es einen Corona-Testpass für Schülerinnen und Schüler. Der dort eingetragene Test ist 48 Stunden gültig. Die CDU-Verwaltungsspitzen der Südpfalz, die Landräte Fritz Brechtel (Kreis Germersheim), Dietmar Seefeldt (Kreis SÜW) und Oberbürgermeister Thomas Hirsch (LD) unterstützen die Idee eines Passes. Schüler, die morgens in der Schule getestet wurden, müssten sich nachmittags an einer Teststation testen lassen, um einen offiziellen Nachweis zu erhalten: „Das ist zeitlich und finanziell unsinnig und eine zusätzliche Belastung für Kinder und deren Eltern.“ Es habe zahlreiche Elternanfragen zum Thema gegeben. Eine Schule aus dem Landkreis Germersheim machte dem für Schulen zuständigen Ersten Kreisbeigeordneten, Christoph Buttweiler, einen konkreten Vorschlag für einen Corona-Testpass, der von Schulen ausgestellt werden kann. „Anerkannte Teststellen führen derzeit ebenfalls keinen tiefen Nasenabstrich durch. Weshalb sollte der Test in der Schule dann nicht dieselbe Aussagekraft haben“, so Buttweiler. Die Verwaltungsspitzen können sich die Einführung eines Testpasses mit Beginn des Präsenzunterrichts ab Montag vorstellen und haben in einem Schreiben an Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsminister Clemens Hoch um Genehmigung und Kostenübernahme gebeten.