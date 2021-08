Nach langer Abstinenz bietet die Leichtathletikgemeinschaft (LG) am Sonntag, 5. September, wieder ihren Südpfalz-Lauf an. Die aktuellen Corona-Bedingungen zwingen die LG aber zu einigen Änderungen gegenüber den Vorjahren. So kann nur ein Lauf über 10 Kilometer mit maximal 500 Teilnehmern gestartet werden. Die Laufgruppen werden nach angegebener Zielzeit eingeteilt, gestartet wird in Gruppen von je 25 Personen im Minutentakt ab 9 Uhr. Die Zeitnahme erfolgt mittels Transponder als Nettozeit.

Der Kurs führt durch den Rülzheimer Wald und ist ein ebener Rundkurs. Im Zielbereich gibt es ein kleines Getränke- und Speiseangebot, es bestehen aber keine Dusch- und Umkleidemöglichkeiten. Eventuelle Corona-bedingte Änderungen sind möglich. Sollte die Veranstaltung nicht stattfinden können, wird die Anmeldegebühr abzüglich eines Organisationsbeitrags zurücküberwiesen.

Info



Südpfalz-Lauf, Sonntag, 5. September, ab 9 Uhr. Start und Ziel am Festwiesenhaus. Weitere Infos und Anmeldung über www.lgruelzheim.de oder unter Telefon 07272 6902.