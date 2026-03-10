Wehrdienst hat Pfarrer Reinhard Förster in jungen Jahren nicht geleistet. Jetzt ist er aber doch beim Bund gelandet. Wie es dazu kam und was er vorhat.

Seit er im Oktober vergangenen Jahres sein Amt angetreten hat, ist die Anzahl der Gottesdienstbesucher an manchen Bundeswehr-Standorten, die er seelsorgerisch betreut, gestiegen. Diesen Eindruck hat Reinhard Förster gewonnen, der neue Militärpfarrer der katholischen Militärseelsorge Bruchsal, die unter anderem für die Südpfalz-Kaserne in Germersheim und die Kasernen in Bruchsal zuständig ist. Ob das aber nun an ihm liegt, dem Neuen, den die Soldaten und Zivilbeschäftigten, für die er auch zuständig ist, einmal erleben wollen, oder an der veränderten weltweiten Sicherheitslage und den möglichen Auswirkungen auf die Militärangehörigen, da ist er sich nicht schlüssig.

Beim ABC-Abwehrbataillon 750 Baden in Bruchsal etwa stelle sich derzeit die Frage des Aufwachsens der Einheit und was das für das Personal bedeutet. „Man nimmt die Unruhe auf“, schildert Förster Empfindungen. Zudem werde eine Teileinheit des ABC-Abwehrbataillons auf absehbare Zeit zur Bundeswehr-Brigade nach Litauen abgestellt, die seit April 2025 aufgebaut wird, um die Ostflanke der NATO zu stärken. Zudem sollen sie dort nach Bundeswehr-Angaben litauische ABC-Abwehrkräfte schulen. Das beschäftigt die Leute, sagt Förster, der am Mittwoch, 11. März, offiziell in sein neues Amt eingeführt wird. Er geht davon aus, dass er eines Tages auch einsatzbegleitend tätig sein, sprich, Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsatz begleiten wird, um ihnen vor Ort seelsorgerisch zur Seite stehen zu können. Bei seiner Arbeit schaue er weder auf die Konfession noch auf die Religionszugehörigkeit oder darauf, ob jemand überhaupt einer Religion angehört. Er sei „Seelsorger beim Bund für jeden, der kommt“. Und Gottesdienste, etwa bei Gelöbnissen würden ohnedies mit dem evangelischen Kollegen gemeinsam, also ökumenisch abgehalten.

Eine Frage des Vertrauens

So hat Förster in seinen ersten Monaten bei der Militärseelsorge mit vielen Menschen Gespräche geführt, „die mir helfen, in die Sache hineinzukommen, zu verstehen“. Er knüpft Kontakte, um Soldaten, die Hilfe suchen, Adressen/Ansprechpartner nennen zu können, wo sie Hilfe finden. Der Militärpfarrer hat festgestellt, dass die Soldaten sehr offen über vieles mit ihm sprechen, offener als mit manchen Vorgesetzten, die er im Bedarfsfall kontaktiere. Er sei da in einer anderen Rolle als diese. Aber um auf diese persönliche Ebene zu kommen, brauche es viel Vertrauen. Zentral seien für ihn die Fragen „Wie kommt ihr mit dem zurecht, was ihr machen sollt?“ und „Was macht das mit der Person?“. Förster kennt aber auch seine Grenzen: „Ich kann keine Traumata behandeln, aber ich kann vieles auffangen. – Ich bin erster Ansprechpartner, der dann weitervermittelt.“

Problematisch gestalten sich bei Soldatinnen und Soldaten oft auch Beziehungsfragen, weiß Förster. „Das ist ein Dauerbrenner.“ Schließlich lebten viele Soldaten tage-, oft wochen- oder gar monatelang von ihren Partnern oder Familien getrennt, weil ihr Dienst-/Einsatzort teilweise weit vom Wohnort entfernt ist.

Standortbestimmung

Um sich über die Themen zu informieren, die an den von ihm betreuten aber noch nicht alle von ihm besuchten Standorten aktuell eine Rolle spielen, habe es jüngst eine zweitägige Klausurtagung des Pfarrgemeinderates mit den Standortvertretern im Speyerer Priesterseminar gegeben. „Das war für mich Standortbestimmung und Planung nächster Schritte.“ Förster spricht von einem von Soldaten geplanten Paddelwochenende in Speyer, zu dem er eingeladen ist und zu dem er einen Programmbeitrag leisten möchte, damit die Teilnehmenden auch etwas mitnehmen.

Neben Germersheim und Bruchsal betreut Förster die Standorte Mannheim, Karlsruhe und Pforzheim sowie Straßburg, wo er für die Bundeswehr-Soldaten des Euro-Korps zuständig ist. Nach früheren Angaben zählen zur Gemeinde Försters, der just dabei ist, seinen Bundeswehr-Führerschein zu absolvieren, zwischen 3500 und 4000 Soldaten; wobei das Gros mit 2700 Soldaten in Germersheim und Bruchsal stationiert ist.

Er kennt seine Pappenheimer

Was hat den 60-Jährigen dazu bewegt, Militärseelsorger zu werden? Die Antwort findet sich auf seinem Berufsweg. Geboren und aufgewachsen in Nürnberg legte er dort sein Abitur ab. Es folgte das Studium der katholischen Theologie in Eichstätt und Münster. In Eichstätt wurde er 1993 zum Priester geweiht. Es folgten mehrere Stationen, an denen der Geistliche arbeitete, unter anderem Pappenheim. In der Stadt, deren Bürger man redensartlich kennt? „Ja, und keiner weiß, wo die Stadt liegt.“ – Aber das Internet weiß es: in Franken, 70 Kilometer südlich von Nürnberg. – Zuletzt leitete Förster den Pfarrverband Etting-Haunstadt und war Pfarrer von zwei Pfarreien in Ingolstadt. Zudem war er stellvertretender Dekan im Dekanat Ingolstadt und Notfallseelsorger. Dass er als Pfarrer neben der Seelsorge noch ganz viele Verwaltungsaufgaben schultern musste, sich auch um Kirchengebäude, die Bauarbeiten daran und das dafür erforderliche Geld kümmern musste, beschloss er 2024, sich eine zehnmonatige Auszeit zu nehmen. In dieser Phase, die er als Spiritual, als Lehrer und Seelsorger, an einer christlichen Schule in Kenia verbrachte, fragte sich Förster: „Wie geht’s weiter?“ Währenddessen tat sich die Chance auf, den Weg zur Militärseelsorge einzuschlagen, wo er nach eigener Aussage nun deutlich weniger Verwaltungsaufgaben hat.

Bereits Ende September feierte Pfarrer Reinhard Förster mit Soldatenfußwallfahrern in Herxheim einen Gottesdienst. Archivfoto: Gottschalk

Bereits Ende September vergangenen Jahres zelebrierte er mit anderen Geistlichen in Herxheim im Schönstattzentrum, eines von weltweit rund 200, einen Gottesdienst für die Teilnehmenden der in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim gestarteten Soldatenfußwallfahrt. Kein Zufall. „Ich gehöre zur Schönstattbewegung“, sagt Förster. Diese weltweit verbreitete spirituelle Erneuerungsbewegung diene ihm „zum Austausch und der Verortung, wo ich hingehöre“.