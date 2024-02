Die Südpfalz-Docs, das Pfälzer Ärztenetz, und das Praxisteam von Hausarzt Jonas Hofmann-Eifler aus Rheinzabern präsentieren sich am Donnerstag, 29. Februar, mit einem Infostand in der Uni Mannheim beim dortigen PJ-Infotag. PJ steht für Praktisches Jahr und ist der letzte Abschnitt des Medizinstudiums vor dem 3. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung. „Wir sind vor Ort, um Werbung unter den Studierenden für die Südpfalz zu machen“, sagt Hofmann-Eifler, der auch erster Vorsitzender der Südpfalz-Docs ist. Am Infostand für das Wahlfach Allgemeinmedizin wird auch ein Mitarbeiter vom Verein Tourismus Südpfalz sein.