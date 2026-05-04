Die Südpfalz-Docs haben nun einen Geschäftsführer: Daniel Ringlstetter. Wer er ist und warum er zu einem Projekt noch nichts Konkretes sagen kann.

Seit der Verein Südpfalz-Docs 2019 gegründet wurde, hat die Mitgliederzahl stetig zugenommen; sie liegt aktuell bei 250. Der Zusammenschluss von Medizinern hat sich die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in der Südpfalz auf die Fahnen geschrieben, wo, und das nicht nur hier, immer mehr Ärzte in den Ruhestand gehen und in vielen Fällen keine Nachfolger finden. Hier greift das Netzwerk der Südpfalz-Docs um ihren Vorsitzenden Jonas Hofmann-Eifler, der mit Dominik Schubert zu den Initiatoren und Gründungsmitgliedern zählt. Aufgrund der großen Nachfrage nahm auch die ehrenamtliche Tätigkeit der praktizierenden Mediziner im Lauf der Jahre stetig zu. Zeit also, sich um Entlastung zu bemühen. Für die sorgt seit Anfang Dezember vergangenen Jahres Daniel Ringlstetter. Er ist der Geschäftsführer der Südpfalz-Docs.

Der 44-jährige Franke ist kein Arzt, sondern kommt nach eigenen Angaben aus der Pflegebranche. „Ich stand 19 Jahre am Pflegebett. 2002 habe ich als Zivi (Zivildienstleistender; Anm. d. Red.) begonnen.“ Nach einem ersten Praktikum in seiner Heimatstadt Aschaffenburg folgten die Ausbildung zum Altenpfleger dort und ein Pflegemanagement-Studium in Frankfurt. Weitere berufliche Stationen waren Pflegedienste, wo er sowohl stationär als auch mobil in Führungspositionen arbeitete, und bei der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Zuletzt war er über vier Jahre Geschäftsführer bei der Ludwigshafener Gesundheitsorganisation Go-Lu, die sich neben der Stadt über Bad Dürkheim, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis erstreckt und rund 160 Mitglieder hat. Darüber hinaus gibt es in der Region laut Ringlstetter noch in Worms ein vergleichbares Ärztenetzwerk, das auf professionellen Füßen steht, sowie einige kleinere. Deutschlandweit existierten rund 400 Ärztenetzwerke, die in der Regel von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zertifiziert seien.

Netzwerke faszinieren

Vor einiger Zeit habe er Hofmann-Eifler getroffen, der ihm erzählt habe, dass er die Südpfalz-Docs professionalisieren möchte. Als die Finanzierung für die zwischenzeitlich gegründete gemeinnützige GmbH stand, die auf einer Vereinbarung mit der Stadt Landau sowie den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim basiert, die finanzielle Starthilfe leisten, sei Hofmann-Eifler wieder auf ihn zugekommen. „Wir suchen einen Geschäftsführer“, habe er gesagt. Dass der in Speyer lebende Ringlstetter letztlich ja gesagt hat und Geschäftsführer geworden ist, begründet er unter anderem so: „An der Südpfalz faszinieren mich die zahlreichen Netzwerke, die miteinander kooperieren, unter anderem mit dem Technologienetzwerk Karlsruhe.“

Kooperationspartner

Kooperationen sind auch die Südpfalz-Docs eingegangen: Sie arbeiten mit den Universitäten in Mainz, Heidelberg und Mannheim zusammen, um junge Mediziner in die Südpfalz zu locken. Mittlerweile habe man 60 ärztliche Vermittlungen getätigt, zum Beispiel für Praxisnachfolgen, aber auch für Weiterbildungen.

Ein Vorzeigeprojekt, in dem auch Mitglieder der Südpfalz Docs arbeiten: das Bellheimer Ärztehaus. Archivfoto: Michael Gottschalk

Ein größeres Projekt soll nach Aussage Ringlstetters im Januar oder April kommenden Jahres starten: Geplant ist demnach ein MVZ, ein medizinisches Versorgungszentrum. Da noch nicht alles in trockenen Tüchern sei, unter anderem fehle noch die KV-Zulassung, will er noch nicht verraten, wo genau in der Südpfalz es entstehen soll. Im Gegensatz zu einem Ärztehaus wie es in Bellheim besteht – und nach früheren Aussagen von Hofmann-Eifler möglichst an jedem Sitz einer Verbandsgemeinde entstehen soll – benötigt ein MVZ, „das losgelöst von kommerziellen Interessen“, also gemeinnützig geführt werde, einen Ärztlichen Leiter. Dieser wäre der Chef der angestellten Mediziner. Möglich wäre dann auch, dank Ärztlichem Leiter, weitere Ärztehäuser ans MVZ anzudocken, mit dann allerdings angestellten Medizinern.

Hintergrund seiner Aussage ist, dass zunehmend weniger junge Ärzte selbständig arbeiten wollen, stattdessen das Angestelltenverhältnis suchen. Andererseits, so Ringlstetter, könnte das MVZ auch als Sprungbrett dienen. So könnten junge Ärzte zunächst als Angestellte arbeiten, bevor sie sich vielleicht doch selbständig machen. Was den Aufbau neuer Ärztehäuser anbetrifft, so laufen Gespräche, sagte Ringlstetter, ohne konkret zu werden. Auf diesem Gebiet stünden die Südpfalz-Docs Gemeinden auch als Berater zur Verfügung, spricht der Geschäftsführer eine weitere Dienstleistung der Vereinigung an, die Mitglied bei Ada ist, einem bundesweiten Ärztenetzwerk für regionale Ärztestrukturen.

Leistungen

Eine Leistung der Südpfalz-Docs, die zunächst deren Mitgliedern, letztlich aber auch deren Patienten zugute kommt, sieht Ringlstetter in der vor geraumer Zeit eingerichteten sogenannten Konsilgruppe. Der gehörten inzwischen rund 130 Mitglieder der Südpfalz-Docs an, Allgemein- und Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen. In dieser über einen speziellen Messenger-Dienst verbundenen Gruppe könnten Mediziner bei Problemen online anfragen, Erfahrungen mit Kollegen austauschen, „Stichwort Schwarmintelligenz“, so Ringlstetter. Darüber hinaus würden Kooperationsverträge mit Mitgliedern angeboten und Einkaufsgemeinschaften.

Um all das zu realisieren, reichten die Mitgliedsbeiträge nicht aus, betont Ringlstetter und schlägt noch einmal den Bogen zur für die weitere Professionalisierung unerlässlichen Anschubfinanzierung der Stadt Landau sowie der Kreise GER und SÜW. Dank deren Beitrag, Spenden und den Mitgliedsbeiträgen verfüge er über ein kleines bis mittleres fünfstelliges Budget. Um Geld zu sparen, habe der Verein keine eigene Geschäftsstelle, sagt Ringlstetter. Sowohl der verheiratete Vater einer Tochter als auch die Assistentin sowie zwei wissenschaftliche Angestellte arbeiten im Homeoffice. Die Kommunikation, auch mit dem Vorstand, erfolge zumeist online, etwa mittels Videokonferenzen, und für unumgängliche persönliche Absprachen treffe man sich regelmäßig.