Mit Beginn des neuen Schuljahres im September sollen die so genannten Verstärkerbusse im Schülerverkehr weiter eingesetzt werden. Das fordert der CDU Arbeitskreis Südpfalz nach Angaben dessen Leiters Thomas Gebhart (MdB). „Durch diese zusätzlichen Busse sollen beengte Situationen in den Schulbussen möglichst vermieden werden“, schreibt Gebhart und sieht diese als ein „Baustein von mehreren, um einen Präsenzbetrieb an den Schulen im Herbst zu gewährleisten“. Der Sommer müsse dazu genutzt werden, um einen verlässlichen Schulbetrieb im neuen Schuljahr sicherzustellen. Zuvor hatten sich bereits die CDU-Landräte Dietmar Seefeldt und Fritz Brechtel sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) mit der Forderung an das Land gewandt.