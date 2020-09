Derzeit wird auf der B 10 Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe der Korrosionsschutz ertüchtigt. Die Arbeiten im Mittelstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen sowie im Hohlkasten sind fertig. Auch die Korrosionsschutzarbeiten auf dem südlichen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Karlsruhe werden am heutigen Montag abgeschlossen. Ab Dienstag werden die Fußgänger und Radfahrer auf den neuen Radweg in Fahrtrichtung Karlsruhe umgeleitet. Der nördliche Geh- und Radweg wird dann gesperrt, so dass dieser und das Geländer ab Mittwoch, saniert werden können. Der Umbau der Beleuchtung von der Nord- auf die Südseite der Brücke erfolgt voraussichtlich Ende September. Die Arbeiten auf der Nordseite des Rad- und Fußweges sind voraussichtlich spätestens Ende Oktober beendet, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Danach stehen wieder beide Richtungsfahrbahnen für die Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung.

Parallel zu den Arbeiten auf der Brücke werden derzeit auch Korrosionsschutzarbeiten unter der Brücke ausgeführt. Diese dauern voraussichtlich bis Ende November an. Daher wird es auch nach Freigabe der beiden Fahrbahnen auf dem Fuß- und Radweg stellenweise noch zu Einengungen kommen. Aktuelle Informationen gibt es auf der Projektseite des Regierungspräsidiums unter www.rp-karlsruhe.de.