Totgesagte leben länger: Der Tabakanbau in der Pfalz hat wieder Zukunft.

Bei der Generalversammlung des Landesverbands rheinland-pfälzischer Tabakpflanzer wurden zwei Verabschiedungen nachgeholt. 16 Jahre lang war Guido Hörner aus Ottersheim Vorsitzender des Landesverbands und Tabakpflanzer. Er blickt optimistisch in die Zukunft.

Dass Hörner sich mit dem Tabak auskennt, beweist nicht zuletzt seine Tätigkeit beim bonitieren. Das ist die qualitative Beurteilung der Ware und wichtig für die Festlegung der Güteklasse und zur Preisfindung. Seit 40 Jahren übt Hörner diese Tätigkeit für den Landesverband aus und will das auch weiterhin tun. Er erinnert sich noch, wie positiv die Verhandlungen mit einem Vertragspartner aus North Carolina, USA, verliefen. „Deshalb blieb der Tabakanbau erhalten – bis Trump kam. Der hat das Geschäft mit seiner ,America-first-Politik„ ausgebremst“, erzählt Hörner. Vor fünf Jahren habe man in Lübeck einen neuen Partner gefunden. „Der Markt ist leer gefegt und die Lage hat sich dadurch verbessert“, so Hörner. Kleine Betrieben bräuchten die höhere Wertschöpfung auf ihren Flächen, um über die Runden zu kommen. Und da wäre noch eine weitere wesentliche Voraussetzung: „Ohne meine Frau Annemarie wäre es nicht gegangen“, sagt Hörner. Sie habe die Buchführung gemacht und viel organisiert, vor allem auch die Unterbringung und Arbeitseinteilung der Saisonhelfer.

Seinen Betrieb haben mittlerweile Sohn Florian und Schwiegertochter Helene übernommen und Enkel Jonas zeigt Interesse, die Tradition fortzuführen. Neben der Führung des eigenen Betriebs und der Arbeit im Verband war Hörner 28 Jahre lang im Ortsgemeinderat von Ottersheim, 20 Jahre im Verbandsgemeinderat sowie 20 Jahre im Kreistag und singt seit 50 Jahren im örtlichen Männerchor. „Es ist wertvoll etwas für die Menschen zu machen“, erklärt Hörner sein Engagement. „Jetzt habe ich mir noch ein neues Hobby zugelegt, den Jagdschein gemacht und ein Revier gepachtet“.

Nach zehn Jahren im Beirat des Tabakpflanzerverbandes gab Roland Bellaire aus Neupotz den Stab an Sohn Dominik weiter. Sein Betrieb ist einer von 25, die in der Pfalz noch Tabak anbauen. „Den Tabakanbau muss man im Blut haben, damit muss man groß geworden sein“, so Bellaire, der neben vielen weiteren Ämtern auch Ortsbürgermeister in Neupotz ist. Seine Tätigkeit im Verband fand er immer spannend und interessant. „Ich habe es wirklich gerne gemacht. Eigentlich ist jedes Jahr irgendwas“. Manchmal musste man sich entscheiden Tabak anzubauen ohne dass es schon Abnehmerverträge gab, erinnert er sich. „Aber jetzt sollen Jüngere mit ihren Ideen und Ansichten ran“, findet Bellaire.