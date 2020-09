Ein lang gehegter Wunsch der Germersheimer Sängergemeinschaft ging Anfang September 1973 in Erfüllung, als die Räume in der linken Traverse der Fronte Beckers in Eigenleistung der Vereinsmitglieder als „Sängerheim“ fertig gestellt waren und die erste Chorprobe nach der Sommerpause erstmals „in den eigenen vier Wänden“ abgehalten konnte. Von großer Bedeutung war gleichzeitig auch, dass das zuvor baulich vernachlässigte Festungsgebäude durch die Renovierung und Nutzung langfristig gesichert und erhalten blieb.