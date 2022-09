Mit seinem Motto „Kerwe bei den Bären“ feiert Ottersheim von Freitag, 9., bis Montag, 12. September, sein ältestes Dorffest. Auf dem Dorfplatz und dem benachbarten Kerweplatz soll beste Feiertagslaune aufkommen. Am Freitag, 18 Uhr, wird nach dem Einzug der Musikkapelle Ortsbürgermeister Gerald Job die Kerwe offiziell eröffnen. Danach sorgt die Kapelle für Unterhaltung. Der Samstag beginnt um 15 Uhr mit dem in Ottersheim bekannten Säckelwerfen (Cornhole) ein Turnier, an dem Zweierteams teilnehmen. Ab 18 Uhr spielt die Rockband „Alive“.

Am Sonntag unterhalten ab 10.30 Uhr die „Polkabuwe“ auf dem Dorfplatz beim bayerischen Frühschoppen. Kaffee und Kuchen gibt es ab 13 Uhr, um 14.30 Uhr singen die Queichtalbären. Erstmals sind ab 18 Uhr in Ottersheim Lou & Friends mit Live-Musik im Einsatz. Montags gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, auch im Seniorencafé und um 19 Uhr Musik mit den „Oldies“. Nach Auflösung der Schätzfrage bildet die Kerwebeerdigung mit der Kerwerede des Bärenkönigspaars Lisa I. und Paul I. den Abschluss.