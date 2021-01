Bei Arbeiten auf dem Firmengelände ist der Inhaber einer Gerüstbaufirma am Donnerstagnachmittag in Kirrlach schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Wie die Polizei mitteilte, führte der 66-jährige Mann Arbeiten an einem Gerüst aus, das aufgrund einer Fehlbelastung ins Rutschen geriet; Teile fielen ihm auf den Rücken, er konnte aber noch selbst den Rettungsdienst verständigen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.