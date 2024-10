34 Wandertourentipps im Landkreis bietet die neue Wanderbroschüre des Südpfalz-Tourismus Kreis Germersheim. Darunter sind vier neue Touren.

Die Neuauflage der Wanderbroschüre mit Wandertourentipps im Landkreis Germersheim bietet 34 ausgeschilderte Rundwanderwege, Spazierwege und versprechen entspannte und erlebnisreiche Wanderungen, sagt Landrat Fritz Brechtel. „Vier neue Wanderwege wurden in die Broschüre aufgenommen,“, sagt die für Tourismus zuständige Kreisbeigeordnete Anette Kloos.

Das sind der Storchenwanderweg, der Zwewwl-Rundwanderweg, der Rottenbachweg und der Seerosenweg. Auf dem „Storchenwanderweg“ in Winden geben insgesamt 15 Stationen Auskunft über das Leben des Weißstorches, Historisches sowie Flora und Fauna der Region. Von etwa Februar bis August kann man Störche auf der neuen Aussichtsplattform beobachten. Der „Zwewwl-Rundwanderweg“ verbindet die einmaligen Naturlandschaften Bellheimer Wald und Queichwiesen südlich von Zeiskam. Der „Rottenbachweg“ führt auf gut begehbaren Wegen und am Ufer des Rottenbachs durch die herrliche Waldlandschaft bei Rülzheim und der „Seerosenweg“ ab Neupotz lädt mit seinen drei künstlich entstandenen Seen zu jeder Jahreszeit zu einer entspannten Wanderung ein.

Alle Touren in der Broschüre werden mit einem Kartenausschnitt, einer Wegbeschreibung, Anreise per Bahn, Bus und Pkw sowie einem besonderen Tipp zur Wanderstrecke wie besondere Sehenswürdigkeit, Freizeitmöglichkeit oder Einkehrmöglichkeit dargestellt. Über QR-Codes können die Wandertouren ebenfalls digital abgerufen und den GPX-Track direkt auf das eigene Handy hochgeladen werden. Die Wanderbroschüre Südpfalz gibt es kostenlos beim Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim, info@suedpfalz-tourismus.de, sowie in den Tourismusbüros der Verbandsgemeinden und Städte. Außerdem steht sie auf der Webseite www.suedpfalz-tourismus.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.