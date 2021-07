Der Tourismusverein der Verbandsgemeinde hat im Kuhardter Oberwald neue Sitzgelegenheiten zum Verweilen für Wanderer aufgestellt. Der zehn Kilometer lange Rundwanderweg mit der Markierung „blaues Rechteck“ beginnt an der Rheinberghalle und führt am Sportplatz vorbei in Richtung Oberwald, dann entlang an des „Poussier-Wegs“ zu der Marienverehrungsstätte „Bildstöckel“ und weiter zu den Angelgewässern. Dabei schlängelt er sich durch eine harmonische Landschaft, vorbei an Streuobstwiesen und Getreidefeldern. Je nach Lust und Laune kann dieser Weg in großen oder kleinen Rundwegen begangen werden. Der Rastplatz liegt an der Schutzhütte „Nonnenwiese“. Finanziert wurden die beiden Bänke und die Sitzgruppe vom Südpfalz-Tourismus der Verbandsgemeinde. Weitere zwei Bänke wurden am Michelsbach, kurz vor dem Bindlich-Gewässer und an der Rottenbachbrücke am Mehrgenerationenplatz, errichtet.

Info



Wanderkarte erhältlich im Tourismusbüro im Rathaus oder unter www.suedpfalztourismus-ruelzheim.de.