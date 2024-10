Zum Gedenktag zur Abholung der letzten Germersheimer Juden lädt die Bürgerinitiative „Rettet Haus Kahn“ am Dienstag, 22. Oktober, ein. Unter dem Motto „Nie wieder Diskriminierung – Unterdrückung–Morde“ wird an die Deportation der Familien Mohr, Rosenbaum/Rosenthal, Kahn/Ebert und Töpfer gedacht. Diese wurden 22. Oktober 1940 in einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt und ins Internierungslager Gurs deportiert. Treffpunkt zum Rundgang ist um 18 Uhr der Nardiniplatz. Der Rundgang soll eine Stunde dauern.