Zeitreise durch die Geschichte des Nahverkehrs: Am Sonntag werden Museumsbahnen in Karlsruhe gezeigt.

Mit einer Fahrzeugausstellung vor dem „Historischen Depot 1913“ startet der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) am Internationalen Museumstag in die Saison. Am kommenden Sonntag, 17. Mai, können Besucher eine Zeitreise durch die Nahverkehrsgeschichte der Stadt unternehmen. Die Museumsstraßenbahnen sind von 13 bis 18 Uhr auf der Ostseite der denkmalgeschützten Wagenhalle aufgestellt. Mit einem der Fahrzeuge werden kleine Rundfahrten angeboten.

Die „Stimme“ in Bussen Bahnen

Die im Jahr 1913 errichtete Wagenhalle ist aus baulichen Gründen derzeit nicht zugänglich. Soweit das Wetter es zulässt, werden vor der Halle einige Exponate – etwa ein kurbelbetriebener Fahrkartenautomat der ersten Generation aus den 1960er-Jahren – ausgestellt. Besucher können sich mit Audioguides über die Ausstellungsstücke informieren. Die Texte sind von Dorothee Roth eingesprochen worden. Die Schauspielerin, Fernsehansagerin und Sprechausbilderin aus Zürich hat rund 40 Jahre lang in den Bahnen und Bussen in Karlsruhe die Stationen angesagt und gilt deshalb als „die Stimme“ des Karlsruher Nahverkehrs. Weitere Gelegenheit, die historische Straßenbahnfahrzeuge zu bewundern, gibt es voraussichtlich zur Karlsruher Museumsnacht (Kamuna) am 1. August sowie am Tag des Offenen Denkmals am 13. September.