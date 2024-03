Die Verbandsgemeinde Lingenfeld hat über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) rund 500.000 Euro vom Land erhalten. Erwin Manz (Grüne), Staatssekretär aus dem Umweltministerium, hat verantwortlichen Politikern in der Verbandsgemeinde am Donnerstag in Lingenfeld einen Förderbescheid überreicht.

Über das Förderprogramm Kipki erhält jede Kommune im Land ohne Eigenanteil pro Einwohnerin und Einwohner rund 44 Euro für den Klimaschutz, die sich Landkreis und Verbandsgemeinden aufteilen. Die Verbandsgemeinde Lingenfeld möchte mit dem Geld laut Mitteilung ihren Elektrofuhrpark sowie den der Ortsgemeinden ausbauen. Mit neu installierten Solarcarports sollen die Fahrzeuge zukünftig geladen werden. Außerdem sollen Teile der Gelände von kommunalen Kindertagesstätten der Ortsgemeinden und Schulen in Form von Baumpflanzungen und mit Sonnensegeln beschattet werden. Zudem werden die kommunalen Kitas und Horte sowie verschiedene kommunale Gebäude der Verbandsgemeinde auf energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet.

„Die Klimakrise ist eine große Herausforderung, die nur zu bewältigen ist, wenn alle zusammenwirken. Kipki steht dabei als starkes und kraftvolles Beispiel für den engen Schulterschluss von Land und Kommunen“, wird Landtagsabgeordneter Markus Kropfreiter (SPD) in einer Mitteilung zitiert. Kropfreiter war als Landtagsabgeordneter und Ortsbürgermeister von Lingenfeld bei der Förderbescheid-Übergabe dabei – genau wie seine Ortsbürgermeister-Kollegen aus Schwegenheim, Bodo Lutzke (FWG), Susanne Grabau (FWG, Westheim), Stefan Becker (CDU, Weingarten) sowie die Beigeordneten der Verbandsgemeinde Christian Cherie (FWG), Peter Beyer (CDU) und Finanzabteilungsleiter Uwe Geier.