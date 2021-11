Günter Rund bleibt weitere zwei Jahre Vorsitzender des Gesangvereins Frohsinn in Bellheim. Das ergaben die Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung. Während das Vereinsgeschehen 2019 laut Rund noch geregelt ablief, kam es 2020 durch Covid 19 zum Erliegen. So auch die geplanten Feierlichkeiten zum 110-jährigen „Frohsinn“-Bestehen sowie zum zehnten Jubiläum des 2010 gegründeten Frauenchors. Im Jahre 2019, so der Vorsitzende, prägten zahlreiche öffentliche Auftritte und vielfältige Aktivitäten, innerhalb und außerhalb der Dorfgemeinschaft, das Vereinsgeschehen. Besonders stellte er den gelungenen Liederabend mit dem Gastchor aus Böbingen heraus. Des Weiteren verwies er auf das Singen in der Asklepios-Klinik in Germersheim sowie anlässlich des Volkstrauertages. Erstmals wurde die Fronleichnamsprozession gesanglich mitgestaltet. Schließlich waren die „Frohsinnler“ beim Betrieb der Cafeteria anlässlich des Brauereifestes gefordert. Ferner nannte er den Kameradschaftsabend, die sommerlichen Radtouren sowie die Adventsfeier. Der Verein zähle derzeit 323 passive Mitglieder. Im Männerchor sind 25 und im Frauenchor 31 Aktive zu verzeichnen.

Chorleiter Peter Herberger betonte, dass der Frauenchor auch nach Wiederaufnahme der Chorproben sein gutes Klangbild erhalten konnte. Ein Augenmerk wolle man weiterhin auf die gemeinsamen Auftritte des Frauen- und Männerchors als gemischten Chor richten.

Dirigent Edwin Knaus, zeigte sich mit den sängerischen Leistungen des Männerchors zufrieden.

Neuwahlen

Vorsitzender: Günter Rund, stellvertretende Vorsitzende: Karin Neulinger (Frauenchor), stellvertretende Vorsitzender: Manfred Schmid (Männerchor), Schriftführer: Peter Schaller, Schatzmeister: Gerhard Schlindwein, Pressewart: Axel Drumm, Notenwart: Klaus Alexander, Beisitzer Aktiv: Denise Baumann, Edith Rund, Doris Reichling, Franz Heid, Walter Scheurer, Heinrich Weid, Beisitzer Passiv: Günter Heringer, Karl Heuser. Kassenprüfer: Wolfgang Kaiser, Andrea Marz