Viele Bürger wollten am Mittwochabend in Lingenfeld ein Zeichen für den Frieden setzen. Laut Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) kamen gut 200 Menschen zu der Mahnwache vor das Rathaus. Sie waren einem gemeinsamen Aufruf von katholischer und evangelischer Kirche, Ditib Lustadt, Freier Evangeliums-Christengemeinde sowie CDU, Grüne, FWG, SPD und FDP gefolgt. „Wir sind tief beeindruckt von der Anteilnahme. Mit so vielen Menschen hatten wir nicht gerechnet“, zog Initiator Kropfreiter am Donnerstag Bilanz. Die Teilnehmer – darunter CDU-Landtagsabgeordneter Martin Brandl, die Bürgermeister von Schwegenheim und Westheim Bodo Lutzke und Susanne Grabau (beide FWG), Lingenfelds Altbürgermeister Alban Gutting (CDU) und Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen – seien sehr diszipliniert gewesen und hätten sich an die Maskenpflicht gehalten.

„Wir haben alle schwere Herzen im Hinblick auf die aktuelle Lage“, hatte der Lingenfelder Ortschef am Mittwochabend einige Worte an die Teilnehmer der Mahnwache gerichtet. Aus Lingenfeld solle ein Signal und ein Licht in die Welt gesendet werden. Die Aktion, bei der Kerzen angezündet wurden, sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die vom Krieg heimgesucht wurden. „Es beweist, dass wir nicht ohnmächtig sind, wenn wir zusammenstehen“, so Kropfreiter. Dass es nun wieder Krieg in Europa gebe, zeige, welch fragiles Konstrukt der Frieden sei. Kropfreiter zeigte sich am Tag danach beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Teilnehmer der Mahnwache: 1500 Euro an Spenden, die direkt den Flüchtlingen zu Gute kommen sollen, seien eingesammelt worden.