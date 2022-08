Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1314 bestätigte positive Coronafälle. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 50.541 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. 61 neue Fälle gibt es seit der Meldung am Donnerstag. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 214 seit Pandemiebeginn (Stand 19. August, 12 Uhr). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitagmittag mit 276,7 an (268,2 am Donnerstag).

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 3844 Infizierte seit Beginn der Pandemie/136 aktuell infizierte Personen/3683 Genesene/25 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 7251/209/7025/17

VG Kandel: 5651/163/5470/18

VG Jockgrim: 6976/229/6714/33

VG Rülzheim: 6167/150/5996/21

VG Bellheim: 5339/98/5203/38

Germersheim: 8857/186/8641/30

VG Lingenfeld: 6456/143/6281/32

Kreis GER: 50541/1314/49013/214.