Vier Familien mit zusammen 20 Personen und einem Hund aus dem flutgeschädigten Ahrtal haben in den Herbstferien in Rülzheim Urlaub gemacht. Zwei von ihnen haben wir kurz vor ihrer Rückreise in ihre zerstörte Heimat getroffen.

Das Urlaubsangebot für Familien aus dem Ahrtal kam vom Haus Meilenstein in Rülzheim. Angenommen haben es 20 Menschen aus dem Ahrtal als Auszeit zum Abschalten von den Belastungen des