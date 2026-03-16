Seit 1986 prägte Christa Betzer das GGG als Schulsekretärin. Die gute Seele des Gymnasiums hat so manchen Wandel erlebt. Auch jetzt freut sie sich auf neue Zeiten.

Während ihrer Zeit als Schulsekretärin am Gymnasium haben Lehrkräfte und Schulleitung mehrmals gewechselt, Tausende Schüler das Abitur abgelegt, ist manch Organisatorisches von analog auf digital umgestellt worden. Eine Konstante bei all den Veränderungen war Christa Betzer, die sich nicht nur um alles Finanzielle am GGG gekümmert hat, sondern auch um viele organisatorische Themen rund um die Schülerverwaltung – wobei das Wort Verwaltung recht sachlich klingt. Für die frisch gebackene Ruheständlerin habe jedoch immer das Menschliche im Vordergrund gestanden, sagt sie. Ein gutes Miteinander, auch mal ein persönliches Wort zwischen Tür und Angel, waren ihr wichtig. „Man verbringt ja mehr aktive Zeit im Büro als daheim“, unterstreicht sie.

Wünsche im Karton

Dass die Menschlichkeit von Christa Betzer sehr wertgeschätzt wurde, kann man an den vielen, sehr persönlichen und kreativen Abschiedsgeschenken erkennen, die sie bekommen hat. Darunter war auch ein Wunschbaum. Es gab viel mehr Wünsche als Platz am Baum, daher gab’s noch Wünsche im Karton dazu.

„Dienst nach Vorschrift habe ich nie gemacht“, betont die einstige gute Seele im Schulsekretariat. Sie erinnert sich, dass sie anfangs nur Abi-Arbeitsblätter gestempelt habe, nachdem sie 1986 von der Kreisverwaltung an das GGG gewechselt war. Für jede Prüfung, für jeden Schüler, jedes einzelne Arbeitsblatt. „Da hat mir dann schon abends der Arm wehgetan“, erzählt sie. Doch schon bald wurden die Aufgaben vielfältiger. Schließfächer verwalten, Bücherei inventarisieren, Schulausweise erstellen, Essensbestellung für die Ganztagsschüler, Klassenfahrten mit organisieren, Schulbus verwalten, Unfallmeldungen und eben alles rund um die Finanzen – und mehr, an das sie sich nicht mehr erinnert.

„Es gab immer was zu lachen“

„Ich hätte nie in ein normales Büro gekonnt“, sagt die gelernte Bürokauffrau. Schon bei der Berufsberatung sei deutlich geworden, dass für sie eine Arbeit geeignet ist, bei der sie Kontakt mit Menschen hat, erzählt sie. Auf die Frage, was ihr denn jetzt – im Ruhestand – am meisten fehlen wird, antwortet sie denn auch: die Menschen, sowohl die Kollegen als auch Eltern und Schüler. „Da sind ja auch ein paar Schlitzohren oder Chaoten dabei“, sagt Christa Betzer, es „gab aber immer was zu lachen“. Sie erinnert sich zum Beispiel an Spontangenesungen bei Schülern, die sich ins Krankenzimmer verzogen hatten, immer dann, wenn die Eltern informiert werden sollten.

Worauf freut sie sich? Zeit zu haben für sich, ihren Lebensgefährten und ihre Familie, besonders für Enkel Nikolas. Ruhe und Muße zu haben, den Tag nach Lust und Laune zu planen. „Ich koche und ich esse gerne“, sagt sie. Und auf Einkäufe ganz in Ruhe freut sie sich auch. Shoppingtouren, Wellness, andere Termine entspannter und nicht zu Stoßzeiten wahrnehmen, da hat sie in den vergangenen Tagen schon erste gute Erfahrungen gemacht.

Weitere Pläne habe sie noch nicht, erzählt Betzer. Sie will erst einmal im neuen Leben ankommen.