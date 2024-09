In der Nacht von Samstag, 31. August, auf Sonntag, 1. September, sind ab 23.20 Uhr bei der Polizeiinspektion Germersheim unzählige Anrufe aus dem Stadtgebiet sowie aus umliegenden Ortsgemeinden eingegangen. Anlass der Anrufe waren laut Polizei lautstarke Bässe, die massiv die Nachtruhe störten. In Absprache mit dem Polizeirevier Philippsburg habe festgestellt werden können, dass in deren Bereich zwei Veranstaltungen stattfanden, die als Quelle der Ruhestörung ausgemacht wurden. „Durch die Kollegen aus Baden Württemberg wurde für die Einhaltung der Nachtruhe gesorgt“, teilt die Polizei Germersheim weiter mit.