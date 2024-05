Für den Ruheforst, der dieses Jahr eröffnet werden soll, sind alle Unterlagen eingereicht. Lustadt wartet jetzt darauf, dass die Kreisverwaltung den Friedhof im Maiblumenwald genehmigt. Die Gebühren stehen aber schon fest.

Die Antwort auf eine meist von Nicht-Lustadtern gestellte Frage vorweg: Auch Bürger, die nicht in Lustadt wohnen, können im Lustadter Ruheforst bestattet werden.

Was kostet mich das?

Die Kosten richten sich nach der Bewertung des sogenannten Ruhebiotops und der Beisetzungsstelle. Gemeint ist damit die Lage der Ruhestätte, also ob das Fleckchen Wald besonders idyllisch ist oder eher weniger (Wertungsstufe), und ob die Asche des Toten unter einem prächtigen Baum oder neben einem Findling bestattet wird. Die Bestattung in einem Gemeinschaftsbiotop mit bis zu zwölf Beisetzungsstellen kostet je nach Wertungsstufe zwischen 600 und 1600 Euro je Ruhestätte. Wer in einem Familien- oder Freundschaftsbiotop (mit bis zu zwölf Beisetzungsstellen) bestattet werden möchte, zahlt je nach Wertungsstufe zwischen 3400 und 7500 Euro je Grab.

Gibt es Zusatzkosten?

In der genannten Summe enthalten ist eine Gedenktafel in der Standardausführung: Sie enthält den Namen sowie das Geburts- und Sterbedatum mit Kreuz- oder Baum-Motiv. Beschriftungs- und Motivwünsche, die aus Vorlagen ausgewählt werden können, kosten 25 Euro zusätzlich. Die Ausstellung einer Graburkunde kostet 15 Euro.

Neben der Grabnutzungsgebühr muss auch eine Beisetzungsgebühr entrichtet werden: 300 Euro je Beisetzung fallen montags bis freitags an, um den Bestattungsplatz am Ruhebiotop herzurichten, die Urne beizusetzen, das Grab zu verschließen und den natürlichen Zustand wieder herzustellen. Findet die Beisetzung samstags statt, was nur vormittags möglich ist, wird ein Zuschlag von 95 Euro erhoben. Kostenlos sind Bestattungen in Regenbogen-Biotopen: Dort werden Früh- oder Totgeburten beigesetzt.

Wie lange ist die Ruhefrist?

Das Nutzungsrecht einer Grabstelle wird „bis zu 99 Jahre, einschließlich der gesetzlichen Ruhefrist, verliehen“, heißt es in der einstimmig verabschiedeten Satzung. Jede Grabstätte dürfe in dieser Zeit nur einmal genutzt werden. Und weiter: „Die Ruhezeit für Aschen beträgt 15 Jahre.“ Maximal zwei Bestattungen sind pro Tag möglich. Die Aschen der Verstorbenen werden in biologisch abbaubaren Urnen im Wurzelbereich vorhandener Bäume oder an Sträuchern, Baumstümpfen und Findlingen beigesetzt. Zum Auffinden erhalten alle Biotope eine Registriernummer.

Was gilt es zu beachten?

Alle „Gräber“ bleiben naturbelassen: Bestattungsstätten dürfen weder bearbeitet noch geschmückt werden: Bei Nichtbeachtung erfolgt der Satzung zufolge „die Entfernung und Entsorgung der Gegenstände ohne Vorankündigung durch den Träger“. Kosten werden den Angehörigen in Rechnung gestellt. Die Pflege der Ruhebiotope obliege ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Als Teil des Gemeindewaldes sei der Ruheforst frei zugänglich und dürfe täglich eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang betreten werden.