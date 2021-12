Ab 1. Januar gibt es in Germersheim kein Ruftaxi mehr. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Ruftaxis bedienen feste Haltestellen und verkehren wie Buslinien nach einem festen Fahrplan. Allerdings fahren sie nur, wenn sie vorher bestellt werden. Der bisherige Betreiber habe gekündigt, schreibt Bürgermeister Marcus Schaile (CDU).

Man habe alles versucht und auch mehr Geld geboten. „Daraufhin haben wir weitere Taxiunternehmen angefragt, ob sie die Ruftaxilinie weiter betreiben wollen, jedoch leider ohne Erfolg.“ Die Unternehmen begründeten laut Schaile ihre Ablehnung damit, dass sie keine Taxifahrer mehr finden. Auch hätten einige Unternehmen bereits die Anzahl ihrer Fahrzeuge reduziert.

Parallel führte Bürgermeister Schaile mit der Kreisverwaltung Germersheim Gespräche bezüglich der Einrichtung neuer zusätzlicher Haltestellen. Dabei sei es gelungen, ab 12. Dezember zum allgemeinen Fahrplanwechsel vier neue Haltestellen der vorhandenen Buslinien zu ermöglichen. Neu eingerichtet wurden die Haltestellen an der Südpfalz-Kaserne/An der Hexenbrücke, in der Konrad-Adenauer-Straße, Posthiusstraße sowie Münchener Straße.

Der Bürgermeister habe darüber hinaus bereits die Zusage erhalten, dass der Fahrplan zum März 2022 teilweise angepasst werden kann, um sogenannte „Einkaufsfahrten“ in das Industriegebiet unternehmen zu können. Hierfür wird die Linie 595 so verändert, das ab 8 Uhr nicht mehr das Tor der Daimler AG angefahren wird, sondern die Haltestelle in der Münchener Straße.