Rudi Bellaire wurde bei der Jahreshauptversammlung des „Fördervereins Museum Neupotz“ für drei weitere Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Die Korbmachergruppe sei derzeit immer wieder unterwegs und sehr gefragt, hieß es im Jahresbericht. Mit dem Errichten von Tipis in der Kita „Arche Noah“ in Neupotz und in der Kita „Albertino“ in Jockgrim durch die Gruppe ging eine Spende von 100 Euro ein. Das Korbmacherfest, das wegen der Corona-Pandemie bereits zweimal abgesagt werden musste, ist für den 14. und 15. Mai 2022 geplant. Das Heimatmuseum, das im Rathaus nach wie vor besteht, soll auf den neusten Stand gebracht und dazu eventuell ein Onlinezugang ermöglicht werden. Helmi Xander wurde aufgrund ihrer langjährigen und vertrauenswürdigen Vereinsarbeit zum Ehrenmitglied ernannt.

Neuwahlen



1. Vorsitzender: Rudi Bellaire, 2. Vorsitzender: Ralf Träutlein, Kassenwart: Julian Bellaire, Schriftführerin: Andrea Kelesse, Beisitzer: Florian Bellaire, Patrick Hammer, Joachim Burger, Michael Foos. Kassenprüfer: Werner Gehrlein und Markus Nuber.