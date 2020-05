Über einen Verkehrsrowdy, der unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Wagens mehrfach durch Sondernheim gekurvt war, berichtete die Rheinpfalz Ende Mai 1966: „Leider war zu diesen Zeiten kein Polizist in der Nähe, der dem Lärm und der ungebührlichen Fahrweise hätte Einhalt bieten können. So wurde seitens der Gemeinde Anzeige erstattet. Ruhestörung, Verkehrsgefährdung und Sachbeschädigung heißen die Delikte, nachdem der Fahrer auch noch den frisch angelegten Bahnhofsvorplatz verwüstet hatte“.