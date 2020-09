Die Braun’sche Stiftung erhielt aus dem Vereinsvermögen des sich wegen Mitgliedermangels aufgelösten Kuhardter Theatervereins „Rottenbachbühne“ eine Spende in Höhe von 500 Euro. Der Verein habe zu wenig Leute, um dauerhaft weitermachen zu können, sagte die Vorsitzende des Vereins, Siglinde Riedl. „Man kann nicht nur ein bisschen Theater spielen.“ Und: „Wir werden alle älter und wollen im Alter gute Pflege. Daher war das Stift die logische Wahl.“

Das „Stift“ sei das Seniorenheim aller Bürger der Verbandsgemeinde, so Verbandsbürgermeister Matthias Schardt. Die Spende zeige, dass das auch die Bevölkerung so sehe. Ortsbürgermeister Christian Schwab (Kuhardt) betonte, er sei traurig über das Ende des Vereins, der sich 2006 vom Kulturkreis gelöst und in Eigenregie „von Null“ angefangen habe. Die Theaterstücke seien ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Dorfes gewesen. Die Ortsgemeinde werde den Rest des Vereinsvermögens verwalten und es „verantwortungsvoll einsetzen.

Für den Geschäftsführer des Altenheims, Wolfgang Kuhn, ist diese Spende „ein tolles Signal, das uns auch gut tut“. Das Geld werde so verwendet, dass die Bewohner direkt davon profitierten. Stiftungsratsvorsitzender Reiner Hör begrüßte „die Solidarität aus Kuhardt für unser Stift.“