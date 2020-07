Optimismus in Kuhardt: Die Einwohner-Umfrage bescherte der Verwaltung „jede Menge Futter“ für die Bewerbung als Schwerpunktgemeinde. Treffpunkte für Jugendliche und Grünflächen stehen weit oben auf der Wunschliste.

„Es sind viele Punkte angesprochen worden, um als Schwerpunktgemeinde anerkannt zu werden“, sagt Tobias Baumgärtner vom Beraterbüro Kobra. „Alle zukunftsträchtig und manche auch umfangreich und kostenintensiv.“ Sowohl die Teilnahme als auch die Themen zeigten, dass sich die Kuhardter intensiv mit der Weiterentwicklung ihres Dorfes beschäftigen. Deshalb sind Verwaltung und Berater guter Dinge und sehen für Kuhardt beste Chancen im Wettbewerb mit anderen Gemeinden.

Treffpunkt für Jugendliche gewünscht

Die Umfrage zeige unter anderem, dass ein Treffpunkt und Angebote für Kinder und Jugendliche als immens wichtig betrachtet werden, sagt Thomas Ossig vom Rülzheimer Bauamt. Potenzial sehen die Bürger in der Entwicklung öffentlicher Plätze und Grünflächen: Verbindende Wege, Sitz- und Grillmöglichkeiten, den Rottenbach besser in Szene setzen, Räume für die Gemeinschaft, Verkehrsberuhigung oder Wohn- und Freizeitangebote für Senioren sind nur auszugsweise Ideen dazu. „Die Beteiligung bei der Umfrage zeigt ein hohes bürgerschaftliches Engagement“, sagt Ortsbürgermeister Christian Schwab.

Weichen für Dorferneuerung gestellt

Sollte es trotz des Optimismus nicht klappen mit der Bewerbung, brachte der Gemeinderat weitere Anträge einstimmig auf den Weg. Im Fall der Fälle könnte damit der Prozess der Dorferneuerung zumindest weitergeführt werden. Es geht dabei auch um Fördergelder für Dorfmoderation sowie Beratungsleistungen. Auf Beschluss des Rates wird mit der Begrünung an den Ortseingängen, der Verbesserung der Fußwegverbindung zwischen nördlicher Ortslage und dem Sport- und Freizeitbereich sowie der Fußwegverbindung zwischen Friedhof und Dorfplatz bereits Schritte in Richtung Dorferneuerung unternommen. Auch ein Aufenthaltsplatz am Rottenbach soll angelegt werden.

Inzwischen liegt die Kostenkalkulation vor. Die drei erstgenannten Maßnahmen kosten zusammen 37.839,62 Euro. Wird der Aussichtspunkt am Rottenbach realisiert, kommen weitere 4000 Euro dazu. Vergleicht man diese Zusatzkosten mit dem Mehrwert, der dem Dorf daraus erwächst, sei dies eine lohnende Investition, so die einhellige Meinung im Rat. Die Kostenschätzung ist eine der geforderten Grundlagen, um Mittel aus dem Förderprogramm „Dorfökologie“ zu erhalten. Werden diese Mittel genehmigt, verblieben lediglich 20 Prozent oder 8500 Euro der Kosten bei der Gemeinde.