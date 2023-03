Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pfingstferien rücken näher, einige Länder öffnen für Touristen, im eigenen Land ist Urlaub in Modellregionen möglich. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) reagiert und bietet in der Germersheimer Kreisaula jetzt PCR-Tests für Reisende an. Die Urlauber in spe sind nicht die Einzigen, die hier auf ein negatives Ergebnis hoffen.

„Wir hatten in letzter Zeit vermehrt Anfragen, dass Urlauber einen PCR-Test brauchen“, sagt Thorsten Böttcher, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. In der