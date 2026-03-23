Die Verbandsgemeinde Offenbach hat gewählt. Was hat sich nun gegenüber dem Landtagswahlergebnis von 2021 verändert, was nicht? Eine Analyse.

Die SPD ist in der Verbandsgemeinde (VG) Offenbach zwar bei den Zweitstimmen mit 31,6 Prozent immer noch die stärkste politische Kraft und besser als im Land (25,9 Prozent), hat aber bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag gewaltig verloren. Und zwar in etwa so viel wie die CDU hinzugewinnen konnte, die nun bei 29,2 Prozent liegt – unter dem landesweiten Resultat von 31,0. Damit ist der vormalige Abstand zwischen den beiden Parteien von 12,5 auf 2,4 Prozent geschmolzen. Zwar hat die AfD, die bei 18,1 Prozent liegt, ihr Ergebnis fast verdoppelt, bleibt aber dennoch unter dem Landesergebnis von 19,5 Prozent. Trotz des noch guten Zweitstimmen-Ergebnisses für die SPD gelingt es dem CDU-Direktkandidaten Tobias Baumgärtner, Bellheims ehemaligem Ortsbürgermeister, in allen vier Orten den Kandidaten der SPD, Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter, abzuhängen. Verbandsgemeindeweit hatte er vor fünf Jahren auch schon die Nase vorn. Möglicherweise ist das auch der räumlichen Nähe der beiden Verbandsgemeinden Bellheim und Ottersheim geschuldet.

Am stärksten innerhalb der VG Offenbach schnitt Baumgärtner in Bornheim ab, wo er 37,8 Prozent einfuhr, während die CDU „nur“ 34,1 Prozent der Zweitstimmen erhielt. Sein bestes Ergebnis erzielte AfD-Direktkandidat Albert Breininger in Hochstadt. Hier gewann er 19,1 Prozent der Stimmen, während er mit 17,5 Prozent verbandsgemeindeweit auf Platz drei landete. Ihr bestes Ergebnis innerhalb der VG erzielten die Blauen in Hochstadt, wo sie 19,9 Prozent der Zweitstimmen erhielten.

Die Kleinen

Deutlich verloren haben in der VG die Grünen, die um fast drei Punkte auf 6,6 Prozent absackten, und die FDP: noch 2,0 nach zuvor 6,7 Prozent. Einigermaßen halten konnten sich die Freien Wähler mit 5,0 Prozent (5,4 Prozent).

So wie überall im Wahlkreis 51, zu dem die Stadt Germersheim sowie die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Offenbach gehören, legte auch in dieser die Wahlbeteiligung zu: von 68,5 auf 73,8 Prozent. Wobei die Wahlbeteiligung in der VG in Bornheim am höchsten war: 79,8 Prozent.