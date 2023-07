Mit Elena Stoyanovska hat der Rotary Club Germersheim-Südliche Weinstraße eine neue Präsidentin. Sie folgt Arnulf Klasen nach. Der jährliche Wechsel der Ämter ist seit Clubgründung im Jahre 1905 ein rotarischer Brauch, der auch namensgebend für die Organisation ist. Für rund 1,2 Millionen Rotarier weltweit beginnt damit ein neues rotarisches Jahr. Allein in Deutschland bekommen etwa 1000 Rotary Clubs neue Präsidenten.

Elena Stoyanovska, die in Karlsruhe wohnt, hat für ihre Präsidentschaft in Anlehnung an das Jahresmotto von Rotary International „Create hope in the world“, den Leitgedanken: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist wie sie ist, es wäre aber deine Schuld, wenn sie so bleibt“ gewählt. Von Beruf Frauenärztin ist es ihr ein Anliegen, Projekte zu initiieren, die Kindern Hilfe und Förderung bieten. Zudem plant sie öfter Mitglieder von Rotaract, der Organisation für junge Erwachsene von Rotary, einzubinden, auch um den eigenen Club zu verjüngen. Die internationalen Beziehungen zu dem Partnerclub in Polen zu intensivieren, steht ebenfalls auf der Prioritätenliste der Präsidentin, die selbst in Bulgarien geboren wurde. Klasen ließ das vergangene rotarische Jahr Revue passieren. Die Amtsübernahme kam für ihn damals überraschend, nur eine Woche Vorbereitungszeit blieb ihm, da die geplante Nachfolgeregelung krankheitsbedingt nicht umgesetzt werden konnte.